Шахбазов: Инвестиционные решения по увеличению экспорта газа в Европу должны быть ускорены

Чтобы удвоить поставки газа из Азербайджана в Европу, необходимо ускорить принятие решений по инвестициям в инфраструктуру и апстрим.

Чтобы удвоить поставки газа из Азербайджана в Европу, необходимо ускорить принятие решений по инвестициям в инфраструктуру и апстрим.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

По его словам, 2023 год является решающим в деятельности, связанной как с Южным газовым коридором, так и передачей в Европу зеленой энергии Каспия.

"В 2022 году объем поставок газа в Европу по Южному газовому коридору был доведен до 11,4 млрд кубометров. Для того чтобы к 2027 году удвоить объем поставок газа и довести его до 20 млрд кубометров, нам необходимо ускорить принятие решений по инвестициям в инфраструктуру и апстрим, не теряя времени, консолидировать все позиции акционеров и начать расширение коридора за счет комплексной диверсификации", - сказал министр.