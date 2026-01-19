Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВ
Энергетика
- 19 января, 2026
- 12:55
Сербия планирует продолжить закупки азербайджанской нефти на свободном рынке.
Об этом заявил Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич.
По его словам, ранее Сербия ежегодно приобретала азербайджанскую нефть на сумму около 520 млн евро, и в текущем году Белград планирует сохранить аналогичные объемы закупок.
"Мы намерены продолжить закупки азербайджанской нефти на свободном рынке, как это было и ранее", - сказал посол.
Касаясь компании NIS дипломат заявил, что российская доля в структуре собственности будет продана венгерским и другим партнерам.
