Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİV
Energetika
- 19 yanvar, 2026
- 12:59
Serbiya azad bazarda Azərbaycan neftini almağa davam etməyi planlaşdırır.
Bu barədə "Report"a Serbiyanın Azərbaycandakı səfiri Draqan Vladisavleviç bildirib.
Onun sözlərinə görə, əvvəllər Serbiya ildə təxminən 520 milyon avro dəyərində Azərbaycan nefti alırdı və bu il Belqrad neft alışını eyni səviyyədə saxlamağı planlaşdırır.
"Biz əvvəllər olduğu kimi, azad bazarda Azərbaycan neftini almağa davam etmək niyyətindəyik", - səfir deyib.
Diplomat "NIS" şirkəti ilə bağlı bildirib ki, mülkiyyət strukturundakı Rusiya payı Macarıstan və digər tərəfdaşlara satılacaq.
Son xəbərlər
13:23
Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
13:19
Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar dərc edibXarici siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıbFutbol
13:10
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblarFərdi
13:02
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
12:59
Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİVEnergetika
12:59
Azərbaycan ADB-nin dekarbonizasiyası çətin sektorlarda emissiyaların azaldılması proqramına qoşula bilərMaliyyə
12:56
Simonyan erməni müxalifətini spekulyasiyada ittiham edibRegion
12:47
Video