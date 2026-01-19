İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

    Energetika
    • 19 yanvar, 2026
    • 12:59
    Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

    Serbiya azad bazarda Azərbaycan neftini almağa davam etməyi planlaşdırır.

    Bu barədə "Report"a Serbiyanın Azərbaycandakı səfiri Draqan Vladisavleviç bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəllər Serbiya ildə təxminən 520 milyon avro dəyərində Azərbaycan nefti alırdı və bu il Belqrad neft alışını eyni səviyyədə saxlamağı planlaşdırır.

    "Biz əvvəllər olduğu kimi, azad bazarda Azərbaycan neftini almağa davam etmək niyyətindəyik", - səfir deyib.

    Diplomat "NIS" şirkəti ilə bağlı bildirib ki, mülkiyyət strukturundakı Rusiya payı Macarıstan və digər tərəfdaşlara satılacaq.

    Draqan Vladisavleviç Azərbaycan SOCAR Serbiya ixrac
    Сербия продолжит закупки азербайджанской нефти - ЭКСКЛЮЗИВ
    Serbia to continue buying Azerbaijani oil - EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    13:23

    Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:19

    Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar dərc edib

    Xarici siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    13:10
    Foto

    Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblar

    Fərdi
    13:02
    Foto
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:59

    Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİV

    Energetika
    12:59

    Azərbaycan ADB-nin dekarbonizasiyası çətin sektorlarda emissiyaların azaldılması proqramına qoşula bilər

    Maliyyə
    12:56

    Simonyan erməni müxalifətini spekulyasiyada ittiham edib

    Region
    12:47
    Video

    ADY: Ötən il maşinistlər qatar qarşısına çıxan qəfil maneələrə görə 123 dəfə təcili tormozlama edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti