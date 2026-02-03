Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Индии считают, что торговая сделка с США даст стране американские технологии

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 08:49
    Заключенная между Индией и США торговая сделка позволит республике получить американские технологии.

    Как передает Report, об этом заявил министр торговли и промышленности южноазиатской страны Пиюш Гоял в соцсети Х.

    "Это соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, микро-, малых и средних предприятий, предпринимателей и квалифицированных работников, чтобы производить в Индии для всего мира, проектировать в Индии для всего мира и внедрять инновации в Индии для всего мира. Оно поможет Индии получить технологии из США", - отметил он.

    По словам министра, партнерство с Вашингтоном "позволит совместно создавать технологии, совместно разрабатывать решения и работать вместе ради мира, роста и более светлого будущего для Индии и США".

    США Индия торговая сделка Пиюш Гоял
