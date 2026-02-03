В Индии считают, что торговая сделка с США даст стране американские технологии
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 08:49
Заключенная между Индией и США торговая сделка позволит республике получить американские технологии.
Как передает Report, об этом заявил министр торговли и промышленности южноазиатской страны Пиюш Гоял в соцсети Х.
"Это соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, микро-, малых и средних предприятий, предпринимателей и квалифицированных работников, чтобы производить в Индии для всего мира, проектировать в Индии для всего мира и внедрять инновации в Индии для всего мира. Оно поможет Индии получить технологии из США", - отметил он.
По словам министра, партнерство с Вашингтоном "позволит совместно создавать технологии, совместно разрабатывать решения и работать вместе ради мира, роста и более светлого будущего для Индии и США".
Последние новости
09:21
Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисковЭнергетика
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)Финансы
09:10
Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела почти на 5%Энергетика
09:10
Состоится собрание акционеров НБКО Finex KreditФинансы
09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2026)Финансы
08:58
Число погибших при обрушении моста в китайской провинции Цзянсу возросло до пяти - ОБНОВЛЕНОДругие страны
08:49
В Индии считают, что торговая сделка с США даст стране американские технологииДругие страны
08:20
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:14