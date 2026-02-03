В Индии считают, что торговая сделка с США даст стране американские технологии

Заключенная между Индией и США торговая сделка позволит республике получить американские технологии.

Как передает Report, об этом заявил министр торговли и промышленности южноазиатской страны Пиюш Гоял в соцсети Х.

"Это соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, микро-, малых и средних предприятий, предпринимателей и квалифицированных работников, чтобы производить в Индии для всего мира, проектировать в Индии для всего мира и внедрять инновации в Индии для всего мира. Оно поможет Индии получить технологии из США", - отметил он.

По словам министра, партнерство с Вашингтоном "позволит совместно создавать технологии, совместно разрабатывать решения и работать вместе ради мира, роста и более светлого будущего для Индии и США".