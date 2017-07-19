Саудовская Аравия рассматривает дальнейшее сокращение экспорта нефти

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ ОПЕК изучает новые подходы для восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило британское консалтинговое агентство Petroleum Policy Intelligence (PPI).

Саудовская Аравия в одностороннем порядке рассматривает возможность сокращения экспорта еще на 1 миллион баррелей в сутки, что помогло бы нивелировать рост нефтедобычи в Нигерии и Ливии, однако решения пока нет, говорится в сообщении PPI.

Агентство PPI также сообщило, что возможное сокращение экспорта из Саудовской Аравии станет ответом на запрос России включить Ливию и Нигерию в глобальную сделку по ограничению нефтедобычи ОПЕК+. Другой, более мягкий вариант, предусматривает строгое соблюдение производителями условий сделки, заключенной в ноябре 2016 года.

Представители ОПЕК и не входящие в картель страны встретятся 24 июля в Санкт-Петербурге чтобы обсудить результаты глобальной сделки по сокращению нефтедобычи.