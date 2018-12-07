Саудовская Аравия не планирует слишком долго сокращать нефтедобычу

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия не собирается слишком долго сокращать свое производство нефти, чтобы не допустить существенного роста добычи сланцевой нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы не собираемся делать это (сокращать добычу - ред.) в течение слишком продолжительного периода, чтобы не допустить существенного роста добычи сланцевой нефти", - сказал аль-Фалих.

В четверг и в пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран-участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки.