Saudi Aramco подтвердила статус самой дорогой по запасам нефти компании в мире

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Запасы нефти Саудовской Аравии по результатам независимого аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, увеличились с 264 до 266,1 млрд баррелей. Это делает государственную компанию Saudi Aramco самой дорогой в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

Как передает Reuters, запасы газа выросли с 307 до 324 трлн куб. футов. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2017 года.

D&M провел оценку 54 месторождений, которые охватывают примерно 80% всех запасов королевства. Всего же в портфеле Saudi Aramco, как сообщается, имеется 368 таких объектов.

Власти Саудовской Аравии ранее оценивали Saudi Aramco в 2 трлн долларов.