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S&P огласил инвестиции на реконструкцию энергосистемы Азербайджана до 2022 г.

S&P огласил инвестиции на реконструкцию энергосистемы Азербайджана до 2022 г. S&P Global Ratings подтвердил кредитные рейтинги ОАО "Азерэнержи" на уровне "ВВ/В"
Энергетика
28 октября 2020 г. 12:22
S&P огласил инвестиции на реконструкцию энергосистемы Азербайджана до 2022 г.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги ОАО "Азерэнержи" на уровне "ВВ/В", пересмотрев прогноз по рейтингам со "Стабильного" на "Негативный".

Как передает Report со ссылкой на рейтинговое действие S&P, агентство оценивает вероятность предоставления «Азерэнержи» своевременной и достаточной экстраординарной поддержки со стороны правительства Азербайджана в случае возникновения финансовых трудностей как «чрезвычайно высокую».

"Чтобы отразить этот фактор в рейтинге компании («ВВ»), мы добавляем четыре дополнительные ступени относительно оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP).

Мы ожидаем, что государство продолжит оказывать поддержку, направленную на снижение давления на ликвидность и долговую нагрузку «Азерэнержи». В настоящее время около 85% долга компании представляет собой заимствования у правительства, а оставшаяся часть имеет государственные гарантии. Министерство финансов Азербайджана неоднократно предоставляло финансовую поддержку компании в прошлом, включая выплату процентов по долгу компании, вливания капитала, прямые государственные заимствования и налоговые льготы. Мы полагаем, что такое положение дел сохранится и в 2020-2021 гг. Так, насколько мы понимаем, правительство зарезервировало в бюджете средства в объеме, достаточном для выплаты долга компании и процентов по нему в 2020- 2021 гг., если это потребуется".

В рамках базового сценария S&P не ожидает какого-либо значительного увеличения затрат или капитальных расходов «Азерэнержи» в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

"Вместе с тем сложно делать какие-либо прогнозы в текущей ситуации, и мы не можем исключить вероятности того, что активы компании все же пострадают в той или иной мере. Мы полагаем, что в будущем «Азерэнержи» может осуществлять инвестиции в развитие инфраструктуры в Нагорном Карабахе, но они не будут значительными и не потребуют крупных заимствований на уровне компании, которые не будут поддерживаться правительством. Мы также предполагаем, что в случае серьезного ущерба, нанесенного каким-либо активам «Азерэнержи», и повышения риска для безопасности энергетической системы страны, правительство предоставит компании необходимую финансовую помощь".

Несмотря на значительные капитальные расходы, S&P ожидает, что компания не будет привлекать заимствования у третьих сторон. Масштабная программа капиталовложений «Азерэнержи», которая, как полагают аналитики агентства, может составить 1,2-1,4 млрд манатов в 2020-2021 гг., направлена на реконструкцию энергосистемы страны.

"Мы ожидаем, что государство продолжит участвовать в финансировании капитальных расходов компании (в форме увеличения капитала или прямых государственных кредитов), чтобы «Азерэнержи» не пришлось привлекать долговые средства третьих сторон, не обеспеченные государственными гарантиями. По нашим прогнозам, долговая нагрузка компании останется на прежнем уровне, при этом отношение «долг / EBITDA» составит 4,5х в 2020-2021 гг. по сравнению с 4,4х в 2018 г. Мы считаем, что «Азерэнержи», как и другие азербайджанские организации, связанные с государством (ОСГ), не сможет привлекать новый долг без одобрения со стороны правительства. В то же время мы не ожидаем, что правительство увеличит тарифы компании, учитывая его нежелание поступать подобным образом в прошлом вследствие социальных факторов. Мы ожидаем, что «Азерэнержи» будет генерировать стабильный FFO и частично финансировать свою программу капиталовложений за счет генерируемого денежного потока".

S&P может изменить прогноз по рейтингам на «Стабильный» в случае пересмотра прогноза по суверенным рейтингам Азербайджана на «Стабильный».

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Версия на азербайджанском языке “Standard & Poor's” “Azərenerji”nin kredit reytinqini təsdiqləyib

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