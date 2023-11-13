S&P: Азербайджан в октябре использовал квоту ОПЕК на 70,2%

В октябре Азербайджан добывал 480 тыс. баррелей нефти в сутки, тем самым использовав квоту ОПЕК на 70,2%.

В октябре Азербайджан добывал 480 тыс. баррелей нефти в сутки, тем самым использовав квоту ОПЕК на 70,2%.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights, проведенное на основе опроса Platts, этот показатель отстает от квоты ОПЕК+ на 204 тыс. баррелей в сутки или на 29,8%.

Квота Азербайджана по ежесуточной добыче нефти составляет 684 тыс. баррелей.

Отметим, что на последнем заседании Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ 4 августа было принято решение сохранить квоты для поддержки цен, при этом многие аналитики ожидают роста спроса во второй половине 2023 года наряду с сокращениями добычи ОПЕК+, что приведет к ужесточению рынка нефти.

Полномасштабное совещание JMMC на уровне министров запланировано на 26 ноября. Группа может собраться раньше, если сочтет, что рыночные условия требуют дальнейших мер.