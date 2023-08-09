S&P оценил состояние добычи нефти в Азербайджане в соответствии с квотой ОПЕК

В июле Азербайджан сохранил ежесуточный объем добычи нефти, как и в предыдущем месяце, на уровне 500 тысяч баррелей.

В июле Азербайджан сохранил ежесуточный объем добычи нефти, как и в предыдущем месяце, на уровне 500 тысяч баррелей.

Как передает Report со ссылкой на исследование S&P Global Commodity Insights, проведенному на основе опроса Platts, этот показатель отстает от квоты ОПЕК на 184 тысяч баррелей в сутки.

Квота Азербайджана по ежесуточной добыче нефти составляет 684 тысяч баррелей.

Согласно исследованию, ОПЕК+ в июле сократила добычу сырой нефти почти до двухлетнего минимума после того, как Саудовская Аравия добровольно сократила добычу до 9,05 млн баррелей в сутки: "Последнее сокращение в Саудовской Аравии, а также сбои в Казахстане и Нигерии более чем компенсировали рост добычи в Иране и Ираке, способствуя падению добычи ОПЕК+ почти на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем".

Исследование показало, что 13 членов ОПЕК добывали 27,34 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и восемь других союзников добавили 13,06 млн баррелей в сутки, в общей сложности 40,40 млн баррелей в сутки. Это был самый низкий показатель для группы с августа 2021 года, когда основные сокращения, введенные во время пандемии, все еще отменялись.

"В связи с тем, что многие части мировой экономики в настоящее время находятся в шатком положении, альянс ОПЕК+ вернулся к стратегии агрессивного сдерживания поставок для поддержки падающих цен на нефть, при этом несколько членов объявили о коллективных сокращениях на 1,2 млн баррелей в сутки с мая до конца текущего года, а Саудовская Аравия в одностороннем порядке объявила о дополнительном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле, которое было продлено до сентября. Хотя снижение было не таким резким, как обещанное сокращение: добыча упала на 940 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими объемами", - отмечает S&P.

В Нигерии добыча упала на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,32 млн баррелей в сутки из-за остановки добычи в Форкадосе в середине месяца, что способствовало резкому падению экспорта.

В какой-то степени сокращение добычи в Саудовской Аравии компенсировалось увеличением добычи в Иране и Венесуэле, пострадавших от санкций. Согласно опросу, добыча в Иране была на самом высоком уровне с декабря 2018 года — 2,76 млн баррелей в сутки, а в Венесуэле — на самом высоком уровне с февраля 2019 года — 810 тысяч баррелей в сутки.

"Увеличение было возможным признаком того, что США ослабляют соблюдение санкций, поскольку они усиливают давление на Россию в ответ на ее вторжение в Украину. Венесуэла также выиграла от ослабления санкций США, поскольку импорт разбавителя помогает увеличить добычу тяжелой нефти", - говорится в исследовании.

Добыча в России не изменилась в течение месяца на уровне 9,42 млн баррелей в сутки, поскольку Россия продолжала перемещать свои потоки на восток в ответ на эмбарго ЕС и ограничение цен G7. Хотя ее добыча оказалась намного выше, чем ожидали многие аналитики в начале войны, теперь она обязалась сократить экспорт сырой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе и на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре, стремясь поддержать цены.

В Казахстане, втором по величине члене альянса, не входящем в ОПЕК, в июле добыча упала на 50 тысяч баррелей в сутки после того, как отключение электроэнергии повлияло на объемы добычи и переработки.

Отметим, что на последнем заседании Совместного мониторингового министерского комитета (JMMC) ОПЕК+ 4 августа было принято решение сохранить квоты для поддержки цен, при этом многие аналитики ожидают роста спроса во второй половине 2023 года наряду с сокращениями ОПЕК+, что приведет к ужесточению рынка нефти.

Следующее заседание JMMC назначено на 4 октября, а полномасштабное совещание на уровне министров запланировано на 26 ноября. Группа может собраться раньше, если сочтет, что рыночные условия требуют дальнейших мер.

Члены ОПЕК Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от квот.