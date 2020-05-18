Россия намерена строго соблюдать договоренности ОПЕК+

Россия намерена строго придерживаться условий сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Как передает Report, об этом сообщил агентству Bloomberg министр энергетики РФ Александр Новак.

"Россия будет исполнять сокращения добычи нефти строго согласно сделке ОПЕК+", - пишет агентство, ссылаясь на слова министра.Новак также отметил, что рынок нефти возвращается к норме, а мировой спрос на сырье восстанавливается.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Сделка вступила в силу 1 мая. По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК+ принято считать в баррелях. Если перевести 1,28 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на середину мая составляла 9,4 млн б/с с учетом газового конденсата.

По договоренностям России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен газовый конденсат, только нефть. Отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.