Россия может продлить сделку по сокращению добычи нефти только на три месяца после июня, но не до конца года, как этого хочет Саудовская Аравия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, об этом глава минэнерго России Александр Новак уведомил своего саудовского коллегу Халеда аль-Фалеха на встрече в Баку, которая состоялась в рамках заседания мониторингового комитета 18 марта.

Россия обозначила свою позицию, которая заключается в том, что сокращение может продлить только до конца сентября, так как российские компании склоняются к завершению ограничений по добыче.