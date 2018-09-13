Российский министр: Цена нефти на 5-6 долларов выше реальной стоимости

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Торговые войны и санкции США против Ирана удерживают стоимость нефти на 5-6 долларов выше цены, отражающей реальный баланс на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил глава минэнерго России Александр Новак.

"Кроме баланса спроса и предложения на цены оказывают влияние и другие факторы, к примеру, торговые войны и санкции США в отношении Ирана", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в текущем году до 11,15 млн баррелей в сутки. По данным ОПЕК, ежесуточная добыча нефти в России в третьем квартале 2018 года составит 11,3 млн баррелей, а в четвертом - 10,98 млн баррелей.