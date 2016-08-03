Реджеп Тайип Эрдоган принял президента SOCAR

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял участие на совещании экономического диалога высокого уровня с международными инвесторами, которое прошло 2 августа в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, после совещания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял руководителя SOCAR. Президент Турции подчеркнул, что стратегическая дружба и сотрудничество между Турцией и Азербайджаном развиваются на высоком уровне. Он отметил, что проекты SOCAR в Турции вносят значительный вклад в развитие экономики двух братских стран. Интересуясь ходом работ по выполнению проектов, Р.Т.Эрдоган заявил, что деятельность SOCAR поддерживается. Он отметил важность инвестиций и выразил уверенность в будущем развитии деятельности.

Президент SOCAR выразил благодарность за поддержку деятельности компании, и сообщил, что все проекты продолжаются согласно графику. Он заверил президента Турции, что все проекты, реализуемые SOCAR, будут завершены своевременно и качественно.