​Расходы на АЧГ увеличились в прошлом году

В 2019 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 195 млн баррелей (26 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на совместный с партнерами отчет оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan, объем среднесуточной добычи составил 535 тыс. баррелей.

В годовом сравнении добыча с АЧГ уменьшилась на 8,45%.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 41 тыс. баррелей, "Центральный Азери" - 134 тыс., "Западный Азери" - 121 тыс., "Восточный Азери" - 89 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 96 тыс. и "Западный Чираг" – 54 тыс. баррелей.

На конец года на АЧГ в целом эксплуатировались 125 нефтяных, 46 водных инжекторных, 7 газовых инжекторных скважин.

В 2018 году на АЧГ пробурено 10 нефтяных, 1 водная инжекторная скважина.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

В отчетном году операционные расходы в рамках разработки блока месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспия составили порядка 567 млн долларов США, капитальные расходы - 1,476 млрд долларов США. Операционные расходы увеличились на 12%, капитальные - на 28%.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года. Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года.

В настоящее время на АЧГ имеются 6 добывающих платформ и 2 технологические платформы. В рамках очередного этапа разработки АЧГ - проекта "Центрально-Восточный Азери" планируется добыть первую нефть в 2023 году.