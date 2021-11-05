Пярвиз Шахбазов: Внедрение возобновляемых источников энергии позволить нам больше экспортировать природный газ

Природный газ является очень важным энергетическим ресурсом, и он играет особую роль в переходе на альтернативную энергию.

Природный газ является очень важным энергетическим ресурсом, и он играет особую роль в переходе на альтернативную энергию.

Как сообщает Report, об этом в рамках VIII Глобального Бакинского форума заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

“В целом, международные эксперты придерживаются единой позиции, что в период энергетического перехода решающую роль будет играть природный газ и возобновляемые источники энергии. Поэтому мы намерены максимально использовать эти два энергетических ресурса. В то же время, чем больше мы получим энергии из возобновляемых источников энергии, тем больше у нас будет возможностей для экспорта природного газа”, - сказал он.