Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода увеличилась на 12% в 2018 году

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода составила более 23 млн кубометров газа, что на 12% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, в отчетном периоде операционные расходы на деятельность по проекту Южно-Кавказского газопровода составили 39 млн долларов, что на 34% больше, чем в 2017 году.

За этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 352 млн долларов, что на 55% меньше показателя за 2017 год.

В общей сложности на деятельность по проекту потрачен 391 млн долларов.

Отметим, что по данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года – в Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%).