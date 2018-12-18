Прокачка газа по Южно-Кавказскому газопроводу увеличилась на 13 процентов

Баку.18 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 20 919,1 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,3% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) приходится 35,7% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 7 463,9 млн кубометров газа, что на 12,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого с месторождения "Шахдениз".