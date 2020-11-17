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Производство бензина в Азербайджане незначительно выросло

Производство бензина в Азербайджане незначительно выросло Производство автомобильного бензина выросло на 1,1%, смазочных масел - на 9,1%, нефтяного битума-на 46%, дизельного топлива сократилось на 1,2%
Энергетика
17 ноября 2020 г. 15:15
Производство бензина в Азербайджане незначительно выросло

Общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане в январе-октябре этого года составила 2,52 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 2,2% меньше по сравнению с январем-октябрем предыдущего года.

За отчетный период произведено 957,8 тыс. тонн автомобильного бензина, 1,694 млн тонн дизельного топлива, 20,3 тыс. тонн смазочных масел, 299,8 тыс. тонн нефтяного битума.

Производство автомобильного бензина выросло на 1,1%, смазочных масел - на 9,1%, нефтяного битума-на 46%, дизельного топлива сократилось на 1,2%.

За 10 месяцев текущего года в стране произведено 161,9 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 408 тыс. тонн керосина, 47,8 тыс. тонн топочного мазута, 164,4 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии сократилось на 20,4%, керосина - на 16,9%, топочного мазута - на 51,7%, нефтяного кокса - на 17,1%.

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