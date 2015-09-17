​Прогноз: Цена на нефть до 2030 года не превысит 50 долларов/баррель

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один из самых крупных инвестиционных банков мира Goldman Sachs заявил, что цены на нефть еще до конца десятилетия останутся низкими. Как сообщает Report, это заявление сделал руководитель отдела исследований на сырьевых рынках Goldman Sachs Джеф Карри.

Дж.Карри отметил, что банк обновил сделанные ранее более оптимистичные прогнозы до 2020 года и прогнозирует, что цена на нефть до 2030 года не превысит 50 долларов/баррель: "Глядя на график движения цен на другие виды сырья, мы можем уверенно сказать, что цены на нефть тоже будут двигаться вниз. В нынешнем 30-летнем сырьевом цикле мир переходит от фазы инвестирования в разработку сланцевых месторождений к фазе их активной эксплуатации. Скоро сланцы станут основным источником добычи. Главный вопрос связан с тем, на какой период хватит сланцевых ресурсов. История говорит о 10-15 годах".

Представитель банка отметил, что обвал цен на металлическую руду, медь и сталь, а также девальвация национальных валют заметно снизили себестоимость добычи.

Goldman Sachs видит превышающую 50% вероятность падения цен на нефть до 20 долларов/баррель. Скорее всего, это произойдет после переполнения хранилищ, что вынудит некоторые нефтяные компании остановить добычу. Раньше других будут вынуждены остановить добычу компании, работающие в Северном море, так как объемы их хранилищ ограничены.

Goldman Sachs до 2030 года прогнозирует колебания цен на нефть в пределах 20-50 долларов/баррель.