Проект "Достлуг" внесет вклад в стабилизацию нефтедобычи Азербайджана

"Это также станет новым форматом сотрудничества двух стран в энергетической сфере, в том числе в экономико-политической"

Переименование месторождения, которое азербайджанская сторона называла “Кяпаз”, а туркменская “Сардар”, в "Достлуг" (Дружба) является ярким примером дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере.

Об этом Report сообщил глава Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетике Ильхам Шабан.

Эксперт напомнил, что месторождение "Кяпаз" является последним в азербайджанском секторе и расположено на расстоянии около 140 километров от побережья Азербайджана: "В 1997 году был заключен договор между российской стороной и Азербайджаном о месторождении "Кяпаз". Это было оспорено туркменской стороной. С тех пор, то есть в течение 24 лет, это месторождение являлось спорным".

По словам Шабана, уже около 5 лет на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана проводятся встречи по вопросам сотрудничества в энергетических проектах. Именно на этих встречах обсуждались вопросы сотрудничества и перспективы совместных энергетических проектов трех дружественных и братских стран.

"Если учесть, что самые большие объемы нефти с того берега Каспия сегодня поступают на турецкий терминал по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, помимо этого через Азербайджан туркменские нефтепродукты поставляются на мировой рынок через терминал Кулеви Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), то впервые два тюркских государства договариваются именно о добыче нефти и газа. До сих пор у Азербайджана не было совместных проектов по добыче в Каспийском море ни с одной страной. Проект "Достлуг" также внесет свой вклад в стабилизацию нефтедобычи Азербайджана. Учитывая, что это месторождение находится вблизи месторождения “Карабах”, здесь имеются и запасы газа. Это месторождение по своему геологическому строению схоже с месторождением “Карабах”. Но запасы этого месторождения превышают показатели "Карабаха".

"Вывод этого месторождения на рынок за счет инфраструктуры и возможностей Азербайджана и превращение его в капитал в первую очередь принесет дополнительные доходы обеим странам" Ильхам Шабан Эксперт по энергетике

По его словам, хранение углеводородных запасов в недрах земли не приносит каких-либо дивидендов ни Туркменистану, ни Азербайджану: “Вывод этого месторождения на рынок за счет инфраструктуры и возможностей Азербайджана и превращение его в капитал в первую очередь принесет дополнительные доходы обеим странам. Это также станет новым форматом сотрудничества двух стран в энергетической сфере, в том числе в экономико-политической. С другой стороны, это будет способствовать росту репутации Азербайджана в качестве нефтедобывающий страны в бассейне Каспийского моря”.

Эксперт добавил, что в будущем природный газ, добытый с месторождения “Достлуг”, может быть использован для транспортировки по "Южному газовому коридору" на европейские рынки.

Напомним, что вчера Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море. Подпись под документом поставили министры иностранных дел Азербайджана и Туркменистана Джейхун Байрамов и Рашид Мередов.

Месторождение с богатыми запасами нефти и газа, которое Азербайджан называл “Кяпазом”, а Туркменистан - “Сардаром”, расположено на морской границе двух стран. Месторождение было открыто азербайджанскими нефтяниками во времена СССР на глубине 4 километра, и в 1989 году там пробурена первая разведочная скважина. В целом, проведение геологоразведочных работ в Каспийском море, открытие новых месторождений напрямую связано с именем азербайджанских нефтяников, геологов. Большую роль в этом сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие нефтяники.

Во времена СССР это месторождение называлось "Промежуточное", так как располагалось прямо в центре морской границы Азербайджана и Туркменистана. По этой причине долгие годы его разработка была невозможна, велись последовательные переговоры. В 1998 году была создана экспертная группа для проведения переговоров между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Последовательные контакты между главами государств, взаимные визиты создали надежную основу для решения всех вопросов между двумя дружественными странами на удовлетворительном для обеих сторон уровне.