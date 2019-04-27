​Прибыль одного из акционеров АЧГ снизилась на 50%

В январе-марте этого года прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil снизилась на 50%, основной причиной чего называют добычу и низкие показатели в нефтехимическом сегменте.

Как сообщает Report, информация об этом приведена квартальном финансовом отчете компании.

Отчет привел к удешевлению акций компании еще на 2%. Exxon Mobil объявила, что наибольшие потери произошли в операциях Downstream. Прибыль по нефтехимическому сектору по сравнению с прошлым годом сократилась на 219 млн долларов.

Основная сфера деятельности компании – производство сырой нефти, природного газа и другого топлива по сравнению с предыдущим годом выросла на 2%, cоставив эквивалентно 4 млн баррелей нефти. По сравнению с прошлым годом разведывательные работы компании и производство Upstream уменьшилось на 621 млн долларов.

Exxon Mobil в первом квартале прошлого года заработала 4,65 млрд долларов, в этом ее заработок составил 2,35 млрд долларов. В то время как прибыль с каждой акции ожидалась в размере 70 центов США, она равна 55 центам США.

Кроме того, доходы компании также по сравнению с прошлым годом уменьшились на 6,7% до 63,63 млрд долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель в размере 64,82 млрд долларов.

Расходы на разведку Exxon Mobil по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,87 млрд долларов до 6,89 млрд долларов.

Объем выплаченных акционерам дивидендов вырос на 5 центов США и достиг 0,87 доллара.

Напомним, что Exxon Mobil владеет 6,79%-ой долей в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанской секторе Каспийского моря.