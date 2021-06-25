Президент Туркменистана обсудил с главой SOCAR подготовку Соглашения по "Достлуг"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Государственной нефтяной компании Азербай­джанской Республики (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Государственной нефтяной компании Азербай­джана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Как сообщает Report, выразив признательность за уделённое для встречи время, Ровнаг Абдуллаев передал главе Туркменистана тёплые слова приветствия от Президента Ильхама Алие­ва, подтвердившего заинтересованность азербайджанской стороны в неуклонном наращивании традиционного партнёрства по всему спектру направлений.

Адресуя ответные наилучшие пожелания Президенту Азербайджана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил добрососедский характер

турк­мено-азербайджанских отношений, в основу которых заложены многовековые узы дружбы, общность истории и культуры двух братских народов. Сегодня, благодаря усилиям сторон, межгосударственный диалог обретает новое конкретное наполнение. Существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также близость подходов по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня являются прочной основой для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества двух стран.

В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, подчёркивалось, что Азербайджан и Туркменистан обладают огромным экономическим, энергетическим и транспортно-логистическим потенциалом, и это открывает широкие возможности для продуктивного взаимодействия в стратегически важных сферах.

В данной связи состоялся обмен мнениями о перспективах партнёрства в нефтегазовой промышленности, реализации совместных проектов. Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, связанные с разведкой, разработкой и освоением углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Особый акцент был сделан на значении подписанного в январе текущего года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики, касающегося данного месторождения, на основе которого в настоящее время разрабатывается проект соответствующего двустороннего Соглашения.

Как отмечалось, подписание этого исторического документа стало важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления и развития туркмено-азербайджанского взаимодействия в области энергетики на Каспии. Кроме того, открываются новые возможности для совместной работы и создаются дополнительные стимулы для привлечения в регион крупных иностранных инвестиций на долгосрочной основе.

Уделяя большое внимание вопросам внедрения в топливно-энергетический комплекс передового опыта и высоких технологий, а также последних научно-технических разработок, наша страна всегда открыта для взаимовыгодного партнёрства с ведущими зарубежными компаниями, отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

В свою очередь руководитель Азербайджанской государственной нефтяной компании подчеркнул, что нефтегазовая отрасль Туркменистана развивается динамичными темпами, в этой сфере осуществляются масштабные проекты. В целом всё это служит хорошей основой для продуктивной совместной работы специалистов двух стран.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава SOCAR обменялись добрыми пожеланиями, выразив взаимную уверенность в упрочении исконных уз дружбы и братства между турк­менским и азербайджанским народами, а также в успешном продолжении двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на равноправной, взаимовыгодной основе.