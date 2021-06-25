Президент Туркменистана обсудил с главой SOCAR подготовку Соглашения по "Достлуг"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.
Как сообщает Report, выразив признательность за уделённое для встречи время, Ровнаг Абдуллаев передал главе Туркменистана тёплые слова приветствия от Президента Ильхама Алиева, подтвердившего заинтересованность азербайджанской стороны в неуклонном наращивании традиционного партнёрства по всему спектру направлений.
Адресуя ответные наилучшие пожелания Президенту Азербайджана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил добрососедский характер
туркмено-азербайджанских отношений, в основу которых заложены многовековые узы дружбы, общность истории и культуры двух братских народов. Сегодня, благодаря усилиям сторон, межгосударственный диалог обретает новое конкретное наполнение. Существующий высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также близость подходов по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня являются прочной основой для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества двух стран.
В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, подчёркивалось, что Азербайджан и Туркменистан обладают огромным экономическим, энергетическим и транспортно-логистическим потенциалом, и это открывает широкие возможности для продуктивного взаимодействия в стратегически важных сферах.
В данной связи состоялся обмен мнениями о перспективах партнёрства в нефтегазовой промышленности, реализации совместных проектов. Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, связанные с разведкой, разработкой и освоением углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.
Особый акцент был сделан на значении подписанного в январе текущего года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики, касающегося данного месторождения, на основе которого в настоящее время разрабатывается проект соответствующего двустороннего Соглашения.
Как отмечалось, подписание этого исторического документа стало важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления и развития туркмено-азербайджанского взаимодействия в области энергетики на Каспии. Кроме того, открываются новые возможности для совместной работы и создаются дополнительные стимулы для привлечения в регион крупных иностранных инвестиций на долгосрочной основе.
Уделяя большое внимание вопросам внедрения в топливно-энергетический комплекс передового опыта и высоких технологий, а также последних научно-технических разработок, наша страна всегда открыта для взаимовыгодного партнёрства с ведущими зарубежными компаниями, отметил Гурбангулы Бердымухамедов.
В свою очередь руководитель Азербайджанской государственной нефтяной компании подчеркнул, что нефтегазовая отрасль Туркменистана развивается динамичными темпами, в этой сфере осуществляются масштабные проекты. В целом всё это служит хорошей основой для продуктивной совместной работы специалистов двух стран.
В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава SOCAR обменялись добрыми пожеланиями, выразив взаимную уверенность в упрочении исконных уз дружбы и братства между туркменским и азербайджанским народами, а также в успешном продолжении двустороннего сотрудничества, выстраиваемого на равноправной, взаимовыгодной основе.