Президент SOCAR: За 25 лет добыча газа в Азербайджане выросла в 5 раз

Добыча газа в Азербайджане увеличилась в 5 раз за последние 25 лет, а за 11 лет - на 30,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, опубликованной в газете "Азербайджан".

Он сказал, что эта положительная динамика носит устойчивый характер.

По его словам, за последние 11 лет экспорт газа по стране вырос более чем в 5 раз.

Президент SOCAR также отметил, что добыча нефти в Азербайджане выросла более чем в 4 раза за последние 25 лет.

"Это значительный результат, который проявил себя во всех сферах жизни страны. В результате эффективного управления нефтяными доходами произошел настоящий прорыв в модернизации армии, учреждений образования, науки и здравоохранения, повышении уровня социальных услуг, урбанизации и развитии современной городской инфраструктуры. Неслучайно, за последние 25 лет ВВП вырос в 216 раз, а бедность сократилась более чем в десять раз", - сказал Абдуллаев.