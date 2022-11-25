Президент SOCAR встретился с послом Туркменистана в Азербайджане

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 25 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмамметом Эльясовым.
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В рамках встречи была обсуждена существующая договорно-правовая база, закладывающая основу для развития сотрудничества в различных сферах между двумя странами, а также отмечено, что Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и эксплуатация углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" открывает новые перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере для наших стран.
На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.