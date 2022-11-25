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Президент SOCAR встретился с послом Туркменистана в Азербайджане

Президент SOCAR встретился с послом Туркменистана в Азербайджане Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 25 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмамметом Эльясовым.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 21:18
Президент SOCAR встретился с послом Туркменистана в Азербайджане

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф 25 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмамметом Эльясовым.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было подчеркнуто, что отношения взаимного сотрудничества успешно развиваются по различным направлениям, в том числе в сфере энергетики, также стороны отметили 30 летие со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

В рамках встречи была обсуждена существующая договорно-правовая база, закладывающая основу для развития сотрудничества в различных сферах между двумя странами, а также отмечено, что Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и эксплуатация углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" открывает новые перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере для наших стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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