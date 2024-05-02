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Замминистра энергетики: Узбекистан рассматривает Европу в качестве основного рынка для экспорта электроэнергии

Замминистра энергетики: Узбекистан рассматривает Европу в качестве основного рынка для экспорта электроэнергии Узбекистан рассматривает Европу в качестве основного рынка для экспорта своей электроэнергии.
Энергетика
2 мая 2024 г. 15:08
Замминистра энергетики: Узбекистан рассматривает Европу в качестве основного рынка для экспорта электроэнергии

Узбекистан рассматривает Европу в качестве основного рынка для экспорта своей электроэнергии.

Об этом как сообщает Report ссылкой на узбекские СМИ, заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов.

Как сообщалось, 1 мая в рамках Ташкентского инвестиционного форума Узбекистан, Казахстан и Азербайджан подписали Меморандум о сотрудничестве по интеграции энергетических систем для поставок "зеленой" электроэнергии в Европу. Документ предполагает изучение возможности соединения энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других государств для осуществления таких поставок.

"Объединившись с Казахстаном и Азербайджаном мы рассматриваем поставки электроэнергии по дну Каспийского моря в Румынию и далее в другие европейские страны", – заявил Мамадаминов.

Он отметил, что Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская и Навоийская области Узбекистана считаются регионами с высоким потенциалом "зеленой" энергетики.

"Потенциал солнечной и ветровой энергетики превышает 300 ГВт. Для этого объема электроэнергии нам необходимо найти рынки сбыта. Наш основной рынок – Европа", – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что Азербайджан "уже давно" договорился о строительстве сетей через Грузию и Черное море.

"Теперь они обратились к нам, потому что у Азербайджана недостаточно ресурсов в "зеленой" энергетике", – отметил Мамадаминов.

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