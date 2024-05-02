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Казахстан продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай

Казахстан продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай Парламент Казахстана продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай через свою территорию.
Энергетика
2 мая 2024 г. 09:59
Казахстан продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай

Парламент Казахстана продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай через свою территорию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Сенат Казахстана сегодня ратифицировал протокол к казахстанско-российскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в Китай", - говорится в сообщении.

Протокол даст возможность Казахстану как продавать собственную нефть путем замещения российской, так и получать средства за транспортировку российской нефти транзитом через территорию страны.

Кроме того, это позволит Казахстану загружать производственные мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.

В протоколе актуализирована информация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти. По системе магистральных трубопроводов будут транспортировать по 10 млн тонн в год российской нефти.

Соглашение продлевается до 1 января 2034 года.

Само соглашение между правительством Казахстана и правительством России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай заключено 24 декабря 2013 года.

Стоимость транспортировки нефти, по соглашению, составляет 2,1 доллара за тонну на весь срок действия соглашения и оплачивается в тенге по установленному Нацбанком РК курсу на момент выставления платежа с нулевым НДС.

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Версия на английском языке Kazakhstan extends its agreement with Russia on oil transit to China for another 10 years

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