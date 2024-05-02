Шарифов: Раскрытие потенциала ВИЭ говорит о приверженности Азербайджана к энергопереходу

Раскрытие потенциала Возобновляемых источников энергии говорит о приверженности Аззербайджана к энергетическому переходу.

Изучение и раскрытие потенциала возобновляемых источников энергии говорит о приверженности Азербайджана к энергетическому переходу.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: Перестройка связей между Европой и Азией".

"В первую очередь, это означает стремление к диверсификации в экономике от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии",- сказал он.

В ходе выступления министр также подчеркнул, что в этом году Азербайджан примет очень важную глобальную конференцию по климату COP29.

Шарифов отметил, что к 2030 году Азербайджан сможет производить, вероятно, до 5 ГВт энергии за счет возобновляемых источников.

"И это будет сделано как за счет государственных инвестиций, так и частного капитала",- сказал он.