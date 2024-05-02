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Самир Шарифов: Энергопереход важен для таких стран, как Азербайджан

Самир Шарифов: Энергопереход важен для таких стран, как Азербайджан Энергопереход важен для таких стран, как Азербайджан, и мы должны обеспечить, чтобы переход был мягким и целенаправленным.
Энергетика
2 мая 2024 г. 16:52
Самир Шарифов: Энергопереход важен для таких стран, как Азербайджан
​Самир Шарифов / Report/ Firi Salim

Энергопереход важен для таких стран, как Азербайджан, и мы должны обеспечить, чтобы переход был мягким и целенаправленным.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов сказал в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР, проходящего в столице Грузии.

"Конференция COP28 сыграла важную роль в этом вопросе, она подчеркнула важность энергоперехода. Также мы должны рассмотреть проекты, которые могли бы стимулировать развитие всего региона",- добавил министр.

Шарифов напомнил, что в ходе сегодняшней встречи также было обсуждено развитие Среднего коридора.

По его словам, для Азербайджана Средний коридор является важным проектом с точки зрения торговли и инвестиций в регионе.

"В заключение хотел бы пригласить всех коллег на конференцию COP29, которая пройдет в Баку в ноябре",- подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Enerji keçidi Azərbaycan kimi ölkələr üçün vacibdir"
Версия на английском языке Samir Sharifov: Energy transition important for countries like Azerbaijan

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