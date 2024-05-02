Жан-Мари Погам: Торговля может стимулировать распространение зеленых технологий

Торговля может играть роль ускорителя для климатической политики и стимулировать распространение зеленых технологий.

Торговля может играть роль ускорителя для климатической политики и стимулировать распространение зеленых технологий.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заместитель Генерального директора ВТО Жан-Мари Погам заявил в ходе мероприятия "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

"В прошлом году ВТО подготовил инструментарий, как использовать торговлю в вопросе климатической политики",- добавил он.

"Поскольку Азербайджан председательствует в COP29, я надеюсь, он также подхватит инициативу использования торговли для решения климатических изменений,"- сказал Жан-Мари Погам.