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S&P: Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара США и неопределенности политики ОПЕК

S&P: Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара США и неопределенности политики ОПЕК Фьючерсы на сырую нефть выросли в ходе азиатских торгов в середине дня 16 мая, поскольку инвесторы воспользовались ослаблением доллара, чтобы скупить фьючерсные контракты на сырую нефть на фоне публикации США более слабых, чем ожидалось, экономических дан
Энергетика
16 мая 2024 г. 19:40
S&P: Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара США и неопределенности политики ОПЕК

Фьючерсы на сырую нефть выросли в ходе азиатских торгов в середине дня 16 мая, поскольку инвесторы воспользовались ослаблением доллара, чтобы скупить фьючерсные контракты на сырую нефть на фоне публикации США более слабых, чем ожидалось, экономических данных.

Как передает Report со ссылкой на S&P Global Commodity Insights, в 14:41 по сингапурскому времени (06:41 по Гринвичу) июльский фьючерсный контракт на нефть сорта Brent на ICE вырос на 41 цент за баррель (0,5%) по сравнению с предыдущим закрытием на уровне 83,16 доллара США за баррель, а июньский контракт на легкую малосернистую нефть на NYMEX вырос на 41 цент за баррель. (0,52%) до 79,04 доллара США за баррель.

Индекс доллара США ICE находился на отметке 104,155 по состоянию на 05:59 по Гринвичу 16 мая, что на 0,05% ниже предыдущего закрытия и на 1,21% ниже за неделю.

Более слабый доллар приводит к тому, что номинированные в долларах активы, такие как нефтяные фьючерсы, становятся менее дорогими для инвесторов, владеющих иностранной валютой, что повышает спрос на эти активы.

Снижение доллара последовало за меньшим, чем ожидалось, ростом потребительских цен в США в одночасье, что, в свою очередь, укрепило надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки уже в сентябре.

"Вчерашние удовлетворительные данные по инфляции в США открывают перспективу значительного снижения ставок центральными банками и поддерживают продолжение рефляционной торговли, - сказала Ипек Озкардесская, старший аналитик Swissquote Bank. - В условиях рефляции нефть в США может вернуть себе рост до 80 долларов США за баррель".

Примечательно, что розничные продажи, индикатор доверия потребителей в США, не оправдали ожиданий, что еще больше усилило оптимизм по поводу предстоящего поворота политики ФРС.

"Повествование об исключительности США продолжает проявлять признаки смягчения, и это дает рынкам прекрасный повод увеличить ожидания сокращения ФРС и продать доллар", — заявил валютный стратег OCBC Treasury Research Кристофер Вонг.

Тем не менее, аналитики предупредили, что последние данные по инфляции дают лишь краткое представление о мировых ценовых тенденциях, а для подтверждения нисходящего тренда доллара необходимы дополнительные данные.

"Нам, вероятно, понадобится некоторая помощь в связи с падением рынка труда в США [чтобы закрепить дезинфляцию]", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Что касается поставок, министерская встреча ОПЕК+, запланированная на 1 июня, может быть перенесена в виртуальные переговоры , сообщили источники S&P Global Commodity Insights.

Если перенести встречу в онлайн, то это будет второй раз подряд, когда альянс ОПЕК+ пропустит личную встречу после того, как ноябрьская встреча была отложена, а затем проведена практически после спора по поводу квот африканских членов.

Альянс встречается, чтобы определить будущие уровни добычи, при этом текущие квоты истекают в конце июня.

"ОПЕК сталкивается с трудным решением на встрече для пересмотра своей политики поставок", — заявили сырьевые стратеги ANZ Research, подчеркнув падение цен на сырую нефть на фоне ослабления геополитических рисков и вялого спроса.

Стратеги считают, что рынок будет следить не только за тем, что группа сделает с действующим в настоящее время добровольным сокращением, но и за ее решениями относительно квот на 2025 год.

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Версия на английском языке S&P: Crude higher amid softer US dollar, OPEC policy uncertainty

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