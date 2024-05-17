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Замминистра: Азербайджан готов работать с заинтересованными сторонами для обеспечения финансирования энергоперехода

Замминистра: Азербайджан готов работать с заинтересованными сторонами для обеспечения финансирования энергоперехода Азербайджан готов работать со всеми заинтересованными сторонами для задействования механизмов финансирования энергетического перехода, являющегося основной темой COP29.
Энергетика
17 мая 2024 г. 12:21
Замминистра: Азербайджан готов работать с заинтересованными сторонами для обеспечения финансирования энергоперехода

Азербайджан готов работать со всеми заинтересованными сторонами для задействования механизмов финансирования энергетического перехода, являющегося основной темой COP29.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, международные финансовые организации являются важными партнерами в этом плане.

"Кроме того, содействие вовлечению частных инвестиций в этот процесс является одним из главных приоритетов. Азербайджан хоть и является нефтегазовой страной, но наша повестка связана с "зеленой" энергетикой. К 2030 году планируется довести долю альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии до 30%", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Məmmədov: "Enerji keçidində maliyyənin təmin edilməsi üçün bütün maraqlı tərəflərlə işləməyə hazırıq"

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