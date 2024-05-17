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Вице-премьер Албании заявила о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном по газификации страны

Вице-премьер Албании заявила о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном по газификации страны Албания готова к интенсивному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере газификации страны.
Энергетика
17 мая 2024 г. 08:18
Вице-премьер Албании заявила о готовности к сотрудничеству с Азербайджаном по газификации страны

Албания готова к интенсивному сотрудничеству с Азербайджаном в сфере газификации страны.

Как передает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство, об этом заявила вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Балуку, представляя в парламенте страны проект закона "Об утверждении Соглашения об экономическом сотрудничестве между Советом министров Албании и правительством Азербайджана".

Она подчеркнула, что между Албанией и Азербайджаном уже налажен "мост сотрудничества" в области энергетики.

"Албания вместе с Азербайджаном является частью Южного газового коридора, который начинается в Азербайджане и проходит через Албанию в другие страны Европы", - отметила Б.Балуку.

По словам вице-премьера, успешная реализация Трансадриатического трубопровода (ТАР) открыла новые возможности для сотрудничества, в том числе проектов газификации албанских городов.

"Новое соглашение расширяет масштабы сотрудничества с Азербайджаном в сферах туризма, сельского хозяйства, инвестиций, а также образования и культуры. Обе страны желают стимулировать и развивать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, включая содействие контактам и обменам между нашими соответствующими министерствами и ведомствами, торгово-промышленными палатами, а также организацию совместных бизнес-форумов, миссий и двусторонних встреч", - констатировала политик.

Б.Балуку также выступила за увеличение потока туристов между двумя странами.

"По этой причине мы подробно обсудили с Министерством транспорта и Управлением гражданской авиации вопрос открытия в ближайшие месяцы прямого авиарейса между Баку и Тираной", - подытожила она.

Напомним, что 6 мая 2024 года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания".

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Версия на азербайджанском языке Balluku: Albaniya Azərbaycanla ölkənin qazlaşdırılması sahəsində intensiv əməkdaşlığa hazırdır

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