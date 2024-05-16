Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В январе-апреле этого года в Азербайджане добыто 16 млрд 665,7 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 12 млрд 742,7 млн кубометров пришлось на долю товарного природного газа.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа - на 4,3%.

За четыре месяца в Азербайджане было добыто 9 млн 640,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 9 млн 619 тыс. тонн.

Добыча нефти в отчетном периоде сократилась на 5,7% в сравнении с предыдущим годом, а объемы товарной нефти - на 5,7%.