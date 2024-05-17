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IFC: Увеличатся возможности Азербайджана по экспорту ВИЭ

IFC: Увеличатся возможности Азербайджана по экспорту ВИЭ Расширение возможностей возобновляемых источников энергии Азербайджана позволит увеличить экспорт энергии в будущем.
Энергетика
17 мая 2024 г. 12:59
IFC: Увеличатся возможности Азербайджана по экспорту ВИЭ

Расширение возможностей возобновляемых источников энергии Азербайджана позволит увеличить экспорт энергии в будущем.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

"В настоящее время одной из основных задач Азербайджана является развитие возобновляемых энергетических ресурсов. Значительные солнечные и ветровые ресурсы страны способствуют декарбонизации энергетического сектора и создадут условия для будущего экспорта "зеленой энергии". Это также поддержит декарбонизацию таких секторов, как теплоснабжение и транспорт", - подчеркнула А. Азимова.

По ее словам, тем не менее, политика должна быть принята для поддержки энергоэффективности во всех потребительских секторах, чтобы можно было достичь снижения конечного спроса на энергию на 5% к 2030 году и до 15% - к 2050 году по сравнению с традиционной бизнес-моделью.

Напомним, что при поддержке Всемирного банка и IFC для Азербайджана разработана дорожная карта по морской ветроэнергетике. Согласно дорожной карте, в соответствии с приоритетами декарбонизации и устойчивого развития в Азербайджане в долгосрочной перспективе существует потенциал для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций для установки ВЭС общей мощностью 7,2 ГВт на море до 2040 года.

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Версия на английском языке IFC: Azerbaijan's renewable energy export capabilities to grow
Версия на азербайджанском языке IFC: Azərbaycanın bərpa olunan enerji ixracı imkanları artacaq

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