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"Молдовагаз" анонсировал снижение стоимости газа из Евросоюза в мае

"Молдовагаз" анонсировал снижение стоимости газа из Евросоюза в мае Стоимость закупаемого на рынке ЕС газа, который потребляет Молдова, снизится в мае с 450 до 331 евро за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
2 мая 2024 г. 14:20
Молдовагаз анонсировал снижение стоимости газа из Евросоюза в мае

Стоимость закупаемого на рынке ЕС газа, который потребляет Молдова, снизится в мае с 450 до 331 евро за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в мае 2024 года закупочная цена составит 31,13 евро за МВт⋅ч, что эквивалентно 331,22 евро за 1 тыс. куб. м (без НДС)", - написал Чебан в Telegram-канале.

В 2022 году "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная Молдова полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков через госкомпанию "Энергоком".

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