Самир Шарифов: Тесно сотрудничаем с международными партнерами по проекту кабеля по дну Черного моря

Азербайджан тесно сотрудничает с Всемирным банком, с Азиатским банком развития и др. для успешной реализации проекта прокладки кабеля по дну Черного моря.

Азербайджан тесно сотрудничает со Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими международными партнерами для успешной реализации проекта прокладки кабеля по дну Черного моря.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: Перестройка связей между Европой и Азией".

"Азербайджан является частью этого проекта. Каспийское море обладает огромным энергетическим потенциалом по возобновляемым источникам",- сказал он.

"Как было заявлено, проект будет включать в себя в основном транспортировку электроэнергии по дну моря, и, таким образом, он будет включать в себя увеличение энергогенерирующего потенциала как Грузии, так и Азербайджана. Что касается нас, то я хотел бы заявить, что Азербайджан принял стратегию по энергопереходу, согласно которой он постепенно заменит свои мощности по производству электроэнергии на основе ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии",- добавил министр.

По словам министра, частью этих усилий является раскрытие огромного потенциала использования возобновляемых источников энергии на Каспийском шельфе Азербайджана.

"Таким образом, мы работаем в тесном сотрудничестве с рядом международных финансовых институтов. В первую очередь, это Всемирный банк. Мы также видим роль ЕБРР и АБР в развитии этого проекта",- подчеркнул Шарифов.