Министр финансов Грузии: Необходимо использовать потенциал всех стран региона для развития ВИЭ

Необходимо использовать потенциал всех стран региона Южного Кавказа для развития возобновляемых источников энергии.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов Грузии и председатель Совета управляющих от Грузии Лаша Хуцишвили в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: Перестройка связей между Европой и Азией".
Министр также подчеркнул, что Грузия будет привлекать частный сектор для реализации проекта "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС.
Хуцишвили также затронул вопрос о развитии проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря, подписанный между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.
Он выразил надежду на то, что в ближайшие несколько месяцев можно будет получить результаты технико-экономического обоснования.
"В рамках данного проекта мы сотрудничаем со странами-партнерами в регионе. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы привлечь финансирование посредством частного сектора",- добавил министр.