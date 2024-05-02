Мирзиёев: Узбекистан намерен к 2030 году создать более 20 ГВт мощностей зеленой энергии

Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии.

Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии.

Об этом, как передает Report, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на открытии Ташкентского инвестиционного форума.

"Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии и довести ее долю в энергетическом балансе до 40%. Повышение эффективности энергетической отрасли актуально для всего нашего региона. В этом направлении в нашей стране продолжается работа над 28 проектами", - сказал Мирзиёев.

Президент добавил, что только в 2023 году вместе компаниями Masdar, Gezhouba, China Energy в стране были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 ГВт. Также вместе с ACWA Power началась реализация проекта по производству "зеленого" водорода.

"Сегодня в рамках форума мы представим нашим инвесторам проекты совместного строительства гидроэлектростанций в соседних Кыргызстане и Таджикистане. Приглашаем ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении", - сказал он.