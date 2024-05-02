О нас

Мирзиёев: Узбекистан намерен к 2030 году создать более 20 ГВт мощностей зеленой энергии

Мирзиёев: Узбекистан намерен к 2030 году создать более 20 ГВт мощностей зеленой энергии Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии.
Энергетика
2 мая 2024 г. 12:08
Мирзиёев: Узбекистан намерен к 2030 году создать более 20 ГВт мощностей зеленой энергии

Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии.

Об этом, как передает Report, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня на открытии Ташкентского инвестиционного форума.

"Узбекистан планирует до 2030 года создать более 20 ГВт мощностей возобновляемой энергии и довести ее долю в энергетическом балансе до 40%. Повышение эффективности энергетической отрасли актуально для всего нашего региона. В этом направлении в нашей стране продолжается работа над 28 проектами", - сказал Мирзиёев.

Президент добавил, что только в 2023 году вместе компаниями Masdar, Gezhouba, China Energy в стране были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 ГВт. Также вместе с ACWA Power началась реализация проекта по производству "зеленого" водорода.

"Сегодня в рамках форума мы представим нашим инвесторам проекты совместного строительства гидроэлектростанций в соседних Кыргызстане и Таджикистане. Приглашаем ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: "Özbəkistan 2030-cu ilə qədər 20 QVt-dan çox “yaşıl enerji” həcmləri yaratmaq niyyətindədir"

Другие новости из категории

Тенгизшевройл в первом квартале 2024 года добыл 7,5 млн тонн нефти
"Тенгизшевройл" в первом квартале 2024 года добыл 7,5 млн тонн нефти
2 мая 2024 г. 12:26
Министр финансов Грузии: Необходимо использовать потенциал всех стран региона для развития ВИЭ
Министр финансов Грузии: Необходимо использовать потенциал всех стран региона для развития ВИЭ
2 мая 2024 г. 11:39
Шарифов: Раскрытие потенциала ВИЭ говорит о приверженности Азербайджана к энергопереходу
Шарифов: Раскрытие потенциала ВИЭ говорит о приверженности Азербайджана к энергопереходу
2 мая 2024 г. 10:17
Самир Шарифов: Тесно сотрудничаем с международными партнерами по проекту кабеля по дну Черного моря
Самир Шарифов: Тесно сотрудничаем с международными партнерами по проекту кабеля по дну Черного моря
2 мая 2024 г. 10:10
Казахстан продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай
Казахстан продлил еще на 10 лет соглашение с Россией о транзите нефти в Китай
2 мая 2024 г. 09:59
Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 83,97 доллара за баррель
2 мая 2024 г. 09:44
Cегодня в Ясамальском районе не будет газа
Cегодня в Ясамальском районе не будет газа
2 мая 2024 г. 09:20
Запасы нефти в США выросли на 7,26 млн баррелей за неделю
Запасы нефти в США выросли на 7,26 млн баррелей за неделю
2 мая 2024 г. 08:23
Баку, Астана и Ташкент изучат возможность объединения энергосистем за счет прокладки кабеля по дну Каспия
Баку, Астана и Ташкент изучат возможность объединения энергосистем за счет прокладки кабеля по дну Каспия
1 мая 2024 г. 18:03
Зеленая энергия ЦА: как Азербайджан, Казахстан и Узбекистан меняют энерголандшафт Европы
"Зеленая энергия" ЦА: как Азербайджан, Казахстан и Узбекистан меняют энерголандшафт Европы
1 мая 2024 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi