​Президент SOCAR встретился с министром экономического развития Италии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR президент компании Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с министром экономического развития Италии госпожой Федерикой Гуиди.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече Р.Абдуллаев сказал, что прошедшая сегодня в Баку деловая встреча между Азербайджаном и Италией положительно скажется на развитии двусторонних экономических отношений. Р.Абдуллаев также отметил о тесных связях между SOCAR и итальянскими компаниями, и высоко оценил контракт, заключенный между ООО "SOCAR Polymer" и группой инженерных компаний "Maire Tecnimont S.p.A." о строительстве в Сумгайыте полипропиленового завода.

Р.Абдуллаев отметил, что многие итальянские компании являются победителями объявленных SOCAR тендеров и призвал компании и бизнесменов к активности в выдвижении новых идей и предложений.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.