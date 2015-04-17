​Президент SOCAR принял участие на открытии новой газозаправочной станции в Тбилиси - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси приступила к деятельности новая газозаправочная станция "SOCAR-Georgia".

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, официальные представители Азербайджана и Грузии.

На церемонии открытия было отмечено о деятельности в Грузии 113 заправочных станций "SOCAR-Georgia", 26 из которых - газозаправочные станции.

В рамках визита Р.Абдуллаев встретился также с руководством Грузии. На встречах коснулись экономических связей между двумя странами, развития двустороннего сотрудничества, вопросов вложения азербайджанскими компаниями инвестиций в Грузию.

Президент SOCAR сказал, что грузинская сторона обратилась с просьбой о вложении азербайджанскими компании в Грузию более крупных инвестиций.

По словам Р.Абдуллаева, в настоящее время данное предложение рассматривается и азербайджанские компании исследуют области, в которые могли бы вложить инвестиции.