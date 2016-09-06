Представитель JGC побывал на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с менеджером по продажам японской компании JGC Таиши Йошидой.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи директор завода Эльман Исмаилов проинформировал гостя об истории предприятия, реализуемом сейчас проекте реконструкции и модернизации, технологических установках.

Таиши Йошида рассказал о деятельности JGC в различных странах мира, в частности, в Сингапуре, выразил заинтересованность в сотрудничестве с нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями.