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    Представитель JGC побывал на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе

    Директор НПЗ встретился с менеджером по продажам японской компании

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с менеджером по продажам японской компании JGC Таиши Йошидой.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи директор завода Эльман Исмаилов проинформировал гостя об истории предприятия, реализуемом сейчас проекте реконструкции и модернизации, технологических установках.

    Таиши Йошида рассказал о деятельности JGC в различных странах мира, в частности, в Сингапуре, выразил заинтересованность в сотрудничестве с нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями. 

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