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Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем

Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем С самого начала США очень поддерживали предложение о реализации Южного газового коридора.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем

С самого начала США очень поддерживали предложение о реализации Южного газового коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

По ее словам, европейский континент в настоящее время переживает энергетический кризис. "Поэтому европейские страны стараются значительно сократить или вовсе исключить свою зависимость от российских поставок, поскольку это явно ненадежные источники. И нам всем также необходимо диверсифицировать наши источники энергии. Южный газовый коридор исторически играет определенную роль, это огромный проект, объединивший государственный и частный сектор для его создания, и теперь мы видим его преимущества, а также его успех и надеемся на его расширение в будущем", заявила Л. Лохман.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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