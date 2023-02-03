Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем

С самого начала США очень поддерживали предложение о реализации Южного газового коридора.

С самого начала США очень поддерживали предложение о реализации Южного газового коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

По ее словам, европейский континент в настоящее время переживает энергетический кризис. "Поэтому европейские страны стараются значительно сократить или вовсе исключить свою зависимость от российских поставок, поскольку это явно ненадежные источники. И нам всем также необходимо диверсифицировать наши источники энергии. Южный газовый коридор исторически играет определенную роль, это огромный проект, объединивший государственный и частный сектор для его создания, и теперь мы видим его преимущества, а также его успех и надеемся на его расширение в будущем", заявила Л. Лохман.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.