Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики

Баку собрал большое число высокопоставленных лиц региона на 9 заседание консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮКГ), которое проводится сегодня в столице Азербайджана.

Сегодня Баку собрал большое число высокопоставленных лиц, министров, которые прибыли на 9 заседание консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮКГ), проводимое сегодня в столице Азербайджана.

Мероприятие открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, на открытии выступили президент Румынии Клаус Йоханнис и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, а также советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

Накануне заседания Совета Report взял эксклюзивное интервью у Л. Лохман, в котором представитель Госдепа рассказала об отношении к энергетическим проектам, реализуемым Азербайджаном, о сотрудничестве Азербайджана и США в области энергетики и будущих планах.

- В рамках вашего визита вы провели несколько встреч. Какие переговоры у вас были, достигнуты ли какие-либо договоренности на данный момент?

- Сегодня утром я имела честь встретиться с президентом Ильхамом Алиевым. Мы говорили о чрезвычайно важной роли, которую Азербайджан играл и продолжает играть в энергетической безопасности региона и, все больше, Европы. Обсудили значение, которое будут иметь возобновляемые источники энергии и энергетический переход, а также возможности более широкого использования ветра и солнца и потенциально водорода не только для внутреннего рынка, но и о тех ресурсах, которые могут быть экспортированы в виде электроэнергии или через трубопроводы в Европу и способствовать ее более широкой энергетической безопасности, а также вносить вклад в достижение наших целей по борьбе с изменениями климата.

- А как насчет встреч на уровне министров?

- Мы провели плодотворные обсуждения с министром энергетики и его командой, поговорили подробно о разработке некоторых ресурсов здесь, в стране, и об интересных планах, в частности, о возобновляемых источниках энергии.

В Азербайджане, есть огромный потенциал для ветроэнергетики, который может использоваться внутри страны и частично в определенных условиях заменить использование природного газа, но также может быть экспортирован. Теперь есть предложение поставлять электроэнергию из Азербайджана через Грузию к Черному морю и соединиться с Европой и повысить энергетическую безопасность, а также добиться прогресса в достижении целей по борьбе с изменениями климата.

- Вы упомянули энергетическую безопасность. Учитывая нынешний энергетический кризис, какой вы видите роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы? Какова роль Южного газового коридора (ЮГК) в этом?

- Европейский континент сейчас переживает энергетический кризис, и это было полностью спровоцировано незаконной и неоправданной войной России против Украины. И поэтому европейские страны очень стараются значительно сократить или вовсе исключить свою зависимость от российских поставок, поскольку это явно ненадежные источники. И нам всем также необходимо диверсифицировать наши источники энергии. Южный газовый коридор исторически играл определенную роль, это был огромный проект, объединивший государственный и частный сектор для его создания, и теперь мы видим его преимущества, а также его успех и надеемся на его расширение в будущем.

- Как вам известно, реализация проекта ЮГК была несколько задержана из-за проблем с финансированием и отсутствия политической поддержки некоторых сторон и даже определенного противодействия. Стремятся ли США продемонстрировать политическую или финансовую поддержку расширению ЮГК?

- С самого начала США очень поддерживали предложение о реализации Южного газового коридора. И опять же, хотя мы понимаем, что для всех нас очень важно переходить на новые источники энергии, которые менее загрязняют окружающую среду, в то же время есть понимание, что в течение следующих нескольких лет природный газ, в частности, будет по-прежнему иметь важное значение для нашей нынешней энергетической безопасности. Поэтому было бы хорошо видеть расширенное использование существующей инфраструктуры, которая доказала свою успешность - Южный газовый коридор.

- По вашему мнению, каковы будут основные источники газа для расширенного ЮГК? Туркменистан, Израиль, Египет, какие-нибудь другие?

- Азербайджан прямо сейчас, по прогнозам, будет самый значительный источник. Сегодня утром мы говорили с президентом Азербайджана и министром энергетики о продолжающихся проектах по разработке этих ресурсов природного газа в Азербайджане.

Да, возможно, что природный газ из других частей региона также будет привлечен в Южный газовый коридор, возможно, из Туркменистана, как вы говорите. Нужно расширить инфраструктуру Южного газового коридора, чтобы вместить все эти поставки, так что мы посмотрим. И затем, есть другие регионы, вы указали на Восточное Средиземноморье, и там есть проекты, в Израиле, в Египте, потенциально на Кипре и в Греции, которые тоже расширяют свои поставки, что также будут способствовать энергетической безопасности Европы.

- Туркменистан обладает огромными резервами газа, но по-прежнему поставляет газ только до своей границы. Можем ли мы способствовать дальнейшим поставкам туркменского газа в ЕС?

- Я думаю, что эти обсуждения ведутся, насколько я понимаю, между Азербайджаном и Туркменистаном, а также Турцией, в том числе на саммите 14 декабря главами трех государств, и поэтому они будут движущей силой этих планов.

С нашей точки зрения, да, это тоже имело бы смысл, в частности, потому, что в Туркменистане сжигается много газа, и если бы было возможно улавливать этот газ, то были бы сокращены и выбросы метана, и увеличены поставки для повышения энергетической безопасности региона.

- Могут ли США или ее компании сыграть роль в проектах по возобновляемой энергетике Азербайджана и усилиях страны стать полностью “зеленой”?

- Прежде всего, я просто хотела бы еще раз поприветствовать усилия Азербайджана в этом вопросе. Я думаю, что это видение правительства, а также местных компаний инвестировать в возобновляемые источники энергии, так что дальновидность и стратегическое видение впечатляют. У американских компаний есть очень хорошо развитые технологии и стратегии для реализации этих конкретных ресурсов, на данный момент это определенно может быть частью развития здесь, на Кавказе, и в Каспийском регионе.

- Но вы видите интерес со стороны этих компаний?

- Я думаю, что есть интерес к инвестированию как со стороны европейских, так и со стороны американских и ближневосточных компаний. Они также убедились, что это хороший инвестиционный климат и хорошее место для ведения бизнеса, стратегически расположенное. Я думаю, что вы продолжите наблюдать здесь значительные инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии.

- Как вы видите возможности создания зоны зеленой энергетики на освобожденных территориях Азербайджана с учетом использования в связи с этим его ветрового и солнечного потенциала? Можем ли мы ожидать какой-либо поддержки в этом отношении от США?

- Президент сегодня утром говорил о том, что потенциал морского ветра Азербайджана огромен и составляет сто пятьдесят семь гигаватт. Затем, если вы добавите потенциал ветра на суше, который является значительным, в том числе на освобожденных территориях, то у вас будет почти неограниченный потенциал. Это потенциал, и это опять же очень привлекательно для инвесторов.

- Как вы думаете, были бы США заинтересованы в поддержке Азербайджана в этих планах?

- Да, с точки зрения правительства, мы полностью согласны с тем, что эти ресурсы необходимо развивать по максимуму, чтобы в конечном итоге заменить использование ископаемого топлива и достичь наших целей по борьбе с изменениями климата, так что мы вас очень поддерживаем.

- Азербайджан и США имеют давнюю историю сотрудничества в энергетическом секторе. Как вы оцениваете это партнерство в целом?

- Я думаю, что большое сотрудничество осуществлялось через наши компании, и так и должно быть, есть разработчики технологий и исполнители проектов. И тогда правительство США, финансовые агентства также могут иногда поддерживать их, так что это всегда потенциал, особенно для проектов по возобновляемым источникам энергии. Затем мы также рассматриваем европейские источники и другие источники финансирования со стороны международных финансовых институтов, и мы все стремимся поддерживать жизнеспособные коммерческие проекты и проекты по возобновляемым источникам энергии.

- Каковы ваши ожидания от 9 Консультативного совета Южного газового коридора. Каковы ваши ожидания от этой встречи?

- Прежде всего, очень похвально, что добавляется новая идея "зеленого коридора", и поэтому будет очень интересно услышать, как члены совета собираются реализовать это видение. Потенциально это может быть за счет увеличения количества смеси водорода в трубопроводе, иногда вы можете увеличить содержание водорода примерно до 10 процентов от природного газа в трубопроводе. Я знаю, что будут и другие идеи, поэтому нам не терпится их услышать.

- Но что будет основной темой обсуждения? Расширение трубопровода?

- Мы также будем говорить о расширении, и это будет зависеть от спроса, поэтому на данный момент, насколько я понимаю, они смотрят на то, насколько велик спрос на дополнительный природный газ, а затем мы разработаем планы по удовлетворению этого спроса.

- Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно объявила, что Европейская комиссия в сотрудничестве с ЕБРР планирует оказать финансовую поддержку расширению Южного газового коридора. Планируют ли США сделать что-то подобное?

- США также имеет свою долю в ЕБРР, в это европейское финансовое учреждение, которое могло бы помочь поддержать некоторые из этих проектов. И мы все стремимся стимулировать и поддерживать переход к возобновляемым формам энергии.