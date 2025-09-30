Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 17:51
    Источники выбросов имеют определенный периодический характер.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент Службы мониторинга выбросов парниковых газов (Greenhouse Gas Emissions Monitoring Service - GHGSat) по нефти и газу Райан Мэттсон во второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    "Общественность иногда думает, что, если вы пробурили скважину и начали добычу, все будет стабильно, но на самом деле это не так. В производстве происходят колебания - меняется загрузка оборудования, давление, эксплуатационное состояние. Поэтому важно проводить мониторинг с определенной периодичностью. Одна из наших самых больших трудностей как поставщика технологий - доказать, что технология работает так, как мы говорим. Но когда партнеры оказывают поддержку и говорят: "да, мы прошли с вами программу, и вот доказательство того, как работает технология", это очень помогает в дальнейшем сотрудничестве", - отметил он.

    "GHGSat" rəsmisi: Emissiya mənbələri müəyyən dövri xarakter daşıyır

