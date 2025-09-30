İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "GHGSat" rəsmisi: Emissiya mənbələri müəyyən dövri xarakter daşıyır

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:20
    GHGSat rəsmisi: Emissiya mənbələri müəyyən dövri xarakter daşıyır

    Texnologiya təminatçısı kimi öyrənilən dərslərdən biri odur ki, emissiya mənbələri müəyyən dövri xarakter daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İstixana Qazları Emissiyalarının Monitorinqi Xidmətinin (Greenhouse Gas Emissions Monitoring Service - "GHGSat") neft-qaz üzrə vitse-prezidenti Rayn Mettson Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) 2-ci günündə bildirib.

    "İctimaiyyət bəzən düşünür ki, quyunu qazıb hasilatı başladınsa, hər şey sabit gedəcək, əslində belə deyil. İstehsalda dalğalanmalar olur - avadanlıqların yüklənməsi, təzyiq, istismar vəziyyəti dəyişir. Buna görə də monitorinqin müəyyən tezliklə aparılması vacibdir. Texnologiya təminatçısı kimi ən böyük çətinliklərimizdən biri, texnologiyanın dediyimiz kimi işlədiyini sübut etməkdir. Ancaq tərəfdaşlar dəstək verdikdə, "bəli, biz sizinlə proqram keçmişik və bu da texnologiyanın necə işlədiyinin sübutudur" dedikdə, bu işin davam etməsi üçün çox böyük kömək olur", - deyə o qeyd edib.

    GHGSat emissiya
    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Son xəbərlər

    18:09

    Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıb

    Digər
    18:03

    Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"

    Energetika
    18:02

    ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyik

    Digər ölkələr
    18:01
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    17:58

    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    Digər ölkələr
    17:55

    SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"

    Energetika
    17:53
    Foto

    Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:50

    BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Rəşad Məcid: Azərbaycanın və Özbəkistanın media birlikləri arasında əlaqələr dərinləşir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti