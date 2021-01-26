Появились мошенники, использующие имя SOCAR

"Гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы”

25 января в SOCAR TOWER была проведена встреча с жителем села Тангаалты Губинского района Мевлановым Эхтирамом Адиль оглы, 1985 года рождения, и его родственницей, жительницей поселка Пираллахи города Баку Гасымовой Кямалой Фазил гызы, 1981 года рождения, на основании их онлайн-обращения.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Они рассказали, что группа людей в течение последнего года использовали имя SOCAR, якобы проводящего различные акции (“Оставайтесь дома в связи с пандемией - SOCAR заплатит вам за это” или “SOCAR выставляет на аукцион автомобили, которые были в эксплуатации, вам нужно заплатить за участие” и т. д.), и обманным путем присвоили крупную сумму денег.

Группа мошенников использует имя SOCAR в интернете, чтобы завоевать доверие граждан открыла сайт www.socar-ltd.com , где от имени компании размещались различные объявления, статьи, новости, во время общения с гражданами ссылались на этот сайт.

В ходе встречи гражданам было сообщено, что указанные мошенническая группа и сайт не имеют никакого отношения к SOCAR, в связи с чем им было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы.

В очередной раз обращаясь к гражданам страны, SOCAR заявляет, что не собирает денежные средства у граждан в связи с какими-либо вопросами: “За последнее время неоднократно встречались случаи обмана граждан мошенниками от имени SOCAR. Гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы”.