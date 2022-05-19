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Посол: Производимая в Карабахе электроэнергия будет поставляться через Иран

Посол: Производимая в Карабахе электроэнергия будет поставляться через Иран Производимая в Карабахе электроэнергия будет экспортироваться в Нахчыван, Турцию и европейские страны через Иран.
Энергетика
19 мая 2022 г. 13:54
Посол: Производимая в Карабахе электроэнергия будет поставляться через Иран

Производимая в Карабахе электроэнергия будет экспортироваться в Нахчыван, Турцию и европейские страны через Иран.

Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

По его словам, Иран также будет пользоваться этой электроэнергией: "В будущем ожидается участие иранских компаний в строительстве электростанций в Карабахе".

Посол добавил, что ожидается участие иранских компаний в строительстве как образовательного комплекса, так и больницы в Карабахе: "Работа в этом направлении ведется".

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Версия на английском языке Ambassador: Electricity produced in Karabakh will be exported via Iran
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Qarabağda istehsal edilən elektrik enerjisi İran vasitəsilə ixrac ediləcək”

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