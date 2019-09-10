Посол Украины: Нам важно поменять российский рынок на азербайджанский

Украина заинтересована заменить российский нефтегазовый рынок азербайджанским.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции.

"98% нефтегазовой продукции поступает из Азербайджана. Нам было бы очень важно поменять российский рынок на азербайджанский. Я считаю, что это далеко не все. Мы видим более амбициозные планы. Мы имеем все возможности, чтобы поставлять азербайджанское топливо дальше в ЕС", - отметил посол.

По словам Каневского, сегодня бренд SOCAR в Украине очень популярен: "Я сам пользуюсь заправкой SOCAR. Когда я еду в аэропорт, я всегда останавливаюсь, потому что там создана вся инфраструктура".

Дипломат сказал, что в настоящее время в Украине действуют около 60 АЗС под брендом SOCAR. С учетом повышенного спроса, их общее число планируется довести до 100. "SOCAR является одним из газовых операторов в Украине, как вы знаете, что свидетельствует о тесных связях наших стран в области энергетики. Востребованность азербайджанской продукции в этом контексте в Украине крайне высока", - подчеркнул посол.