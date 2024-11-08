Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван завершится в конце ноября

14:31

Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван планируется завершить в конце ноября, после чего по нему начнутся поставки газа.

Как сообщает Report об этом заявил журналистам заместитель вице-президента SOCAR, руководитель газовых операций ООО SOCAR Midstream Operations Полад Рустамов.

"Пропускная способность газопровода составит 2 млн кубометров в сутки или 730 млн кубометров в год. За счет небольшой модификации, его пропускная способность может быть увеличена до 5 млн кубометров в сутки, т.е. до 1,8 млрд кубометров в год", - сказал Рустамов.

Сотрудничество Азербайджана и Турции в энергетической сфере продолжает укрепляться, и газопровод Ыгдыр-Нахчыван, третий после Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, является важным показателем этого партнерства. Этот проект полностью обеспечит Нахчыванскую Автономную Республику стабильным и надежным источником газа, исключив зависимость от своповых поставок из Ирана.

Меморандумом о взаимопонимании о строительстве газопровода подписан 25 декабря 2020 года в Анкаре.

25 сентября 2023 года президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Строительство азербайджанской части проекта ведет Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), а турецкой части - компания BOTAŞ.

Работы по строительству газопровода начались в июле 2023 года, его протяженность составляет порядка 100 км, из которых 17 км по территории Азербайджана.